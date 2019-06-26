2019-06-26T13:45:53+03:00
Общество

15 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в учебных учреждениях Псковской области

Они появятся на базе колледжей Пскова, Великих Лук и Опочки
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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15 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в учебных учреждениях Псковской области15 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в учебных учреждениях Псковской областиФото: Дарья ХВАТКОВА
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15 мастерских по стандартам WorldSkills появятся в учебных учреждениях Псковской области. Об этом "Комсомольская правда-Псков" узнала из публикации ТАСС, в которой ссылаются на слова председателя комитета по образованию региона Александра Седунова.

Он рассказал, что такие мастерские откроют на базе колледжей Пскова, Великих Лук и Опочки. В каждом учебном заведении будет создано по пять мастерских различной специализации.

Главная работа будет проведена в Псковском политехническом колледже. Здесь проведут ремонт и закупят оборудование по пяти разным направлениям строительной отрасли, в которых колледж обучает студентов. Из федерального бюджета на это отправят почти 21 миллион рублей.

В частности, здесь наконец появятся мастерские по деревообработке, ландшафтному дизайну, и по проведению реставрационных работ, что весьма актуально в реалиях нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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