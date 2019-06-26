2019-06-26T14:57:07+03:00
Общество

На время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов

На данный момент проходит строительство Северного обхода.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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На время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов. Фото6 АПОНа время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов. Фото6 АПО
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На время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, участок дороги решено было открыть в связипроведением Ганзейских дней для облегчения въезда транспорта в областной центр.

Напомним, что на данный момент на трассе Псков-Гдов подрядная организация ООО «Технострой» осуществила фрезерование асфальтного покрытия, устройство земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники уложили новые слои покрытия, обустроили ливневую канализацию.

параллельно с этими действиями на транспортной развязке выполнялись работы по устройству путепровода. было произведено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подъездах к нему. Кроме того, асфальтобетон уложен на съездах развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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