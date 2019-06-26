На время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов
На время международных Ганзейских дней открылась развязка на трассе Псков-Гдов. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, участок дороги решено было открыть в связипроведением Ганзейских дней для облегчения въезда транспорта в областной центр.
Напомним, что на данный момент на трассе Псков-Гдов подрядная организация ООО «Технострой» осуществила фрезерование асфальтного покрытия, устройство земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники уложили новые слои покрытия, обустроили ливневую канализацию.
параллельно с этими действиями на транспортной развязке выполнялись работы по устройству путепровода. было произведено асфальтирование покрытия на путепроводе и на подъездах к нему. Кроме того, асфальтобетон уложен на съездах развязки.
ИСТОЧНИК KP.RU