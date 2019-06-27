В Пскове местного жителя осудили за угрозу убийством таксисту

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-27T11:34:00+03:00

Он доехал до места назначения, однако платить за поездку не собирался.

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В Пскове двадцатилетнего жителя района осудили в мировом суде за угрозу убийством таксисту. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковского района, молодой человек воспользовался услугами перевозчика, однако платить за поездку не собирался.

Осужденный совершил преступление в апреле 2019 года. Двадцатилетний парень, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в такси и заказал машину. Успешно добравшись до пункта назначения и не желая платить за поездку, он достал из кармана раскладной нож и начал угрожать им таксисту. Приложив лезвие ножа к груди таксиста, он пообещал убить его, если тот не позволит ему уйти, не заплатив за поездку.

Поскольку молодой человек ранее не был судим, суд назначил наказание в виде обязательных работ. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU