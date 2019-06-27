Лучший фильм международного кинофестиваля в Пскове определят 4 члена жюри
Лучший фильм международного кинофестиваля «Западные ворота» определят четыре члена жюри. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стал известен состав жюри, а также определены почётные гости фестиваля.
Мероприятие пройдёт с 27 по 30 июня в рамках Ганзы. Возглавит международное компетентное жюри продюсер, заслуженный деятель искусств России Армен Медведев. Кроме него в состав жюри вошли представители Латвии, России и Финляндии.
Определены и почётные гости кинофестиваля «Западные ворота». Среди них Алексей Учитель, Андрей Кравчук, Фредрик Хиллер, Борис Токарев, Игорь Угольников, Ольга Аграфенина. Посетит областной центр и руководитель кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.
Напомним, в перспективе международный кинофестиваль планируется сделать ежегодным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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