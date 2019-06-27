2019-06-27T13:01:17+03:00
Общество

Лучший фильм международного кинофестиваля в Пскове определят 4 члена жюри

Мероприятие пройдёт в рамках Ганзейских дней Нового времени
Анна БЫСТРОВА
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Международное жюри определит лучший фильм кинофестиваля "Западные ворота"Международное жюри определит лучший фильм кинофестиваля "Западные ворота"
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Лучший фильм международного кинофестиваля «Западные ворота» определят четыре члена жюри. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, стал известен состав жюри, а также определены почётные гости фестиваля.

Мероприятие пройдёт с 27 по 30 июня в рамках Ганзы. Возглавит международное компетентное жюри продюсер, заслуженный деятель искусств России Армен Медведев. Кроме него в состав жюри вошли представители Латвии, России и Финляндии.

Определены и почётные гости кинофестиваля «Западные ворота». Среди них Алексей Учитель, Андрей Кравчук, Фредрик Хиллер, Борис Токарев, Игорь Угольников, Ольга Аграфенина. Посетит областной центр и руководитель кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

Напомним, в перспективе международный кинофестиваль планируется сделать ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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