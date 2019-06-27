СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-27T14:04:23+03:00

Для получения скидки, нужно купить билет до 1-го числа месяца, на который назначен спектакль.

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Псковичи получат возможность сэкономить на покупке билетов в театр. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в в Театрально-концертной дирекции Псковской области, с 26 июня Псковский театр драмы запустил предпродажу билетов по новым правилам.

Для получения скидки в размере 50 процентов, необходимо купить билет в кассе театра до 1-го числа месяца, в котором пройдет постановка. После этого билеты на все без исключения спектакли месяца будут продаваться по обычной цене.

Новые правила распространяются лишь на спектакли, идущие на Большой сцене. Стоит отметить, что скидку можно получить только купив билет непостредствнно в кассе, на онлайн-покупку акция не распространяется.

Спектакли август-сентябрь (Большая сцена):

24 августа 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 августа 19:00 - «Ревизор»

28 сентября 18:00 - «Очень громкая премьера»

29 сентября 18:00 - «Ревизор»

Телефон для справок: +7 (8112) 66-89-20.

ИСТОЧНИК KP.RU