2019-06-27T14:29:20+03:00
Общество

Ольга Голодец посетила стадион "Машиностроитель" для контроля хода строительства

Вице-премьер находится в Псковской области с рабочим визитом.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Ольга Голодец посетила стадион "Машиностроитель" для контроля хода строительства. Фото: ПАИОльга Голодец посетила стадион "Машиностроитель" для контроля хода строительства. Фото: ПАИ
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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец посетила стадион "Машиностроитель" для контроля хода строительства. Как рассказали "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, 27 июня вице-премьер находится в регионе с рабочей поездкой.

Директор блока «Гражданское строительство» АО «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов доложил Ольге Голодец о ходе работ на спортивном объекте. На данный момент здесь трудятся около 200 человек.

Также он отметил, что сейчас на объекте продолжают установку вертикальных конструкций трибун, началась работа над полем: сделана дополнительная выемка и замена грунта, уложен первый слой газона, идут работы по дренажу грунта. Чиновник добавил, что это будет самое образцовое поле в Псковской области.

Валерий Нелюбов дополнил доклад тем, что к 1 сентября поле и трибуны будут полностью готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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