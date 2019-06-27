2019-06-27T14:55:33+03:00
Общество

Зампред Ольга Голодец проинспектировала реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове

Вице-премьер одобрила результаты реконструкции города
Анна БЫСТРОВА
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Вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила уровень реконструкции памятников Пскова в преддверии ГанзыВице-премьер Ольга Голодец высоко оценила уровень реконструкции памятников Пскова в преддверии Ганзы
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец проинспектировала реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в областном центре. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», во Псков вице-премьер приехала во время рабочего визита 27 июня.

До начала реставрационных работ сохранность памятников 17-го века составляла лишь 50%. Теперь в отремонтированном Дворе Постникова расположат экспозицию раритетных книг 15-20 веков, археологических находок и кладов Псковщины. Благодаря реставрации псковский музей получит ещё 1300 квадратных метров площадей.

Ольга Голодец побывала и на территории восстановленного Варлаамовского угла. Восторг вице-премьера вызвала смотровая площадка башни, возведённой из руин.

Напомним, всего на реконструкцию областного центра в бюджет региона поступило более 1,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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