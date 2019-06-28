Джазовый вечер для гостей Ганзы состоится в Пскове
В ганзейские дни в областном центре пройдёт джазовый вечер. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт для всех желающих пройдёт на Октябрьской площади 28 июня.
На псковской сцене выступит джаз-квартет Кирилла Бубякина из Санкт-Петербурга и псковская группа Fresco. Артисты исполнят композиции в джазовой обработке. А завершит джазовый вечер выступление известного Государственного о камерного оркестра им. О.Лунгстрема.
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В Ганзейские дни перед гостями и жителями города на Октябрьской площади выступит множество европейских коллективов. Участие примут профессиональные и любительские коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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