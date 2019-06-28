Джазовый вечер для гостей Ганзы состоится в Пскове

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-28T14:10:43+03:00

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В ганзейские дни в областном центре пройдёт джазовый вечер. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт для всех желающих пройдёт на Октябрьской площади 28 июня.

На псковской сцене выступит джаз-квартет Кирилла Бубякина из Санкт-Петербурга и псковская группа Fresco. Артисты исполнят композиции в джазовой обработке. А завершит джазовый вечер выступление известного Государственного о камерного оркестра им. О.Лунгстрема.

КСТАТИ

В Ганзейские дни перед гостями и жителями города на Октябрьской площади выступит множество европейских коллективов. Участие примут профессиональные и любительские коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU