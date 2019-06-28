2019-06-28T14:12:58+03:00
Общество

Во время Ганзы псковичи смогут попробовать себя в роли артистов театра

Мероприятие пройдёт благодаря участию в Ганзейском фестивале кукольного театра Пскова
Анна БЫСТРОВА
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Площадка театра кукол будет работать в Пскове в Ганзейские дни. Фото: Псковский областной театр кукол.Площадка театра кукол будет работать в Пскове в Ганзейские дни. Фото: Псковский областной театр кукол.
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Жители и гости Пскова во время Ганзы смогут попробовать себя в роли театральных артистов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, примерить амплуа артиста гости праздника смогут на творческих встречах, которые организует псковский театр кукол.

Областной кукольный театр в рамках Ганзейских дней будет ежедневно выступать в Кутузовском сквере, рядом с псковским театром драмы.

28 и 29 июня спектакли состоятся в 12.00, 15.00 и 18.00. А в день закрытия Ганзейского праздника, 30 июня, кукольники порадуют спектаклями в 12.00 и 15.00.

На творческих встречах каждый сможет побывать артистом. Кроме того, в Ганзейские дни родителям проведут бесплатный мастер-класс по изготовлению кукол для их детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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