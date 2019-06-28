Во время Ганзы псковичи смогут попробовать себя в роли артистов театра
Жители и гости Пскова во время Ганзы смогут попробовать себя в роли театральных артистов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, примерить амплуа артиста гости праздника смогут на творческих встречах, которые организует псковский театр кукол.
Областной кукольный театр в рамках Ганзейских дней будет ежедневно выступать в Кутузовском сквере, рядом с псковским театром драмы.
28 и 29 июня спектакли состоятся в 12.00, 15.00 и 18.00. А в день закрытия Ганзейского праздника, 30 июня, кукольники порадуют спектаклями в 12.00 и 15.00.
На творческих встречах каждый сможет побывать артистом. Кроме того, в Ганзейские дни родителям проведут бесплатный мастер-класс по изготовлению кукол для их детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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