2019-06-28T16:14:49+03:00
Звезды

Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картину

Об этом он рассказал на встрече с журналистами накануне открытия ганзейского международного кинофестиваля «Западные ворота».
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картинуАлексей Учитель снимет в Острове свою новую картинуФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Знаменитый российский режиссер Алексей Учитель снимет под Псковом свою новую картину. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, он приступит к съемкам 7 июля в городе Остров.

Именитый режиссёр напомнил, что это не первая картина, съёмки которой он проводит в регионе. Он с восхищением отметил, что Псков вполне может стать кинематографической столицей из-за неописуемой живописности здешних мест.

- Здесь удивительные места, я много где бывал и могу сказать, что перспективы большие. Город и окрестности действуют на меня поразительно, и уверен, я не единственный чувствую все величие. Надо только ещё больше обратить внимания на транспортную инфраструктуру: пустить больше «Ласточек», самолётов, - поделился мнением Учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Центр обслуживания клиентов регоператора «Экопром» ежедневно приходят около 100 человек
В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионерки
Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове
Операторы "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в сутки
В Псковском районе двоих безответственных родителей на время лишили их прав
Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт во Пскове
Во время Ганзы псковичи смогут попробовать себя в роли артистов театра
Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове
Джазовый вечер для гостей Ганзы состоится в Пскове
В Ганзейские дни псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора
В Пскове открылся Ганзейский рынок с товарами на любой вкус
В Пскове начали работу две площадки фестиваля реконструкторов "Псковская Ганза"
Работы современных живописцев выставят в Центре Философовых в Бежаницах
В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей
Псковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенка
В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
До конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках