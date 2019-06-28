Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картину
Знаменитый российский режиссер Алексей Учитель снимет под Псковом свою новую картину. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, он приступит к съемкам 7 июля в городе Остров.
Именитый режиссёр напомнил, что это не первая картина, съёмки которой он проводит в регионе. Он с восхищением отметил, что Псков вполне может стать кинематографической столицей из-за неописуемой живописности здешних мест.
- Здесь удивительные места, я много где бывал и могу сказать, что перспективы большие. Город и окрестности действуют на меня поразительно, и уверен, я не единственный чувствую все величие. Надо только ещё больше обратить внимания на транспортную инфраструктуру: пустить больше «Ласточек», самолётов, - поделился мнением Учитель.
ИСТОЧНИК KP.RU