Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картину

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-28T16:14:49+03:00

Об этом он рассказал на встрече с журналистами накануне открытия ганзейского международного кинофестиваля «Западные ворота».

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Знаменитый российский режиссер Алексей Учитель снимет под Псковом свою новую картину. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, он приступит к съемкам 7 июля в городе Остров.

Именитый режиссёр напомнил, что это не первая картина, съёмки которой он проводит в регионе. Он с восхищением отметил, что Псков вполне может стать кинематографической столицей из-за неописуемой живописности здешних мест.

- Здесь удивительные места, я много где бывал и могу сказать, что перспективы большие. Город и окрестности действуют на меня поразительно, и уверен, я не единственный чувствую все величие. Надо только ещё больше обратить внимания на транспортную инфраструктуру: пустить больше «Ласточек», самолётов, - поделился мнением Учитель.

ИСТОЧНИК KP.RU