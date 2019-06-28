2019-06-28T17:36:36+03:00
Происшествия

В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионерки

В настоящий момент полиция ищет грабительницу.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионеркиВ Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионеркиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у 89-летней пенсионерки. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла 27 июня около 14:00.

По материалам следствия к пожилой великолучанке, одиноко проживающей в квартире на улице Дьяконова, пришла незнакомка. Она назвалась работницей одной из коммунальных служб. Якобы прибыла для проверки розеток. После "проверки", незнакомка ушла, а после пенсионерка недосчиталась 130 тысяч рублей, спрятанных в личных вещах.

Пожилая женщина сразу обратилась за помощью в полицию. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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