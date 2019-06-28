СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-28T17:49:55+03:00

В Центр обслуживания клиентов регоператора «Экопром» ежедневно приходят около 100 человек Фото: pixabay.com

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В Центр обслуживания клиентов ООО «Экопром» ежедневно обращаются более 100 человек. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, с момента открытия Центра обслуживания клиентов компании «Экопром» в него ежедневно обращается порядка 130 человек.

- В день мы принимаем от 70 до 100 человек посредством электронной очереди, - рассказывает директор ООО «Экопром» Сергей Пайст. – Около 20-30 обращений поступают от юридических лиц. Около десяти клиентов ежедневно приходят по вопросам индивидуальных договоров.

Добавим, что в 2019 году на горячую линию компании «Экопром» поступило более 70 тысяч звонков, большинство из них — от физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU