В первый день Ганзы в Пскове вывезли около 100 кубометров мусора
После первого Ганзейского дня в Пскове вывезли около 100 кубометров мусора.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на директора компании «Экопром», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.
Как рассказал директор компании, для вывоза мусора из Пскова в Ганзейские дни дополнительно задействовали четыре единицы техники.
Накануне фестиваля в Пскове глава администрации Пскова Александр Братчиков анонсировал, что на улицах установят дополнительные контейнеры для отходов. Сейчас в Пскове их установили порядка 65 и около 200 урн с пакетами объемом в 100 литров каждый. Дополнительные мусорки стоят на территории праздничного пространства и на перехватывающих парковках. Мусор вывозят с полуночи до четырех утра.
ИСТОЧНИК KP.RU