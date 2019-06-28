2019-06-28T23:37:54+03:00
Общество

В первый день Ганзы в Пскове вывезли около 100 кубометров мусора

Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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После первого Ганзейского дня в Пскове вывезли около 100 кубометров мусора.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на директора компании «Экопром», которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Как рассказал директор компании, для вывоза мусора из Пскова в Ганзейские дни дополнительно задействовали четыре единицы техники.

Накануне фестиваля в Пскове глава администрации Пскова Александр Братчиков анонсировал, что на улицах установят дополнительные контейнеры для отходов. Сейчас в Пскове их установили порядка 65 и около 200 урн с пакетами объемом в 100 литров каждый. Дополнительные мусорки стоят на территории праздничного пространства и на перехватывающих парковках. Мусор вывозят с полуночи до четырех утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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