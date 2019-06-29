2019-06-29T17:37:51+03:00
Общество

В Пскове проходит мультимедийный фестиваль "Цвет белой стены"

Второй день фестиваля начнется в 22.00 во Дворе Подзноева
Василиса Алексеева
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Свои работы показали 28 фотохудожниковСвои работы показали 28 фотохудожников
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В Пскове на территории палат Подзноева 29 июня в 22.00 стартует второй показ снимков мультимедийного фестиваля «Цвет белой стены».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе региональной администрации, 28 июня на фестивале показали работы победителей конкурса «Hansa artworks в Пскове».

Атмосферу фестиваля создал джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского. К моменту окончания музыкальной программы на площадке фестиваля собрались несколько сотен зрителей.

В первый день фестиваля показали 28 фотографов из России, Германии, Франции, Польши, Голландии, Эстонии, Латвии и Швеции — стран-участниц Ганзейского союза.

Каждую подборку фотографий сопровождала музыка. На снимках были отображены разные концептуальные идеи. Например, псковский фотограф Андрей Кокшаров представил подборку фотографий на духовную тематику, а Катерина Кочкина — фотографии Пскова, как любимой малой Родины. Россию на конкурсе также представляли Белоозерск и Великий Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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