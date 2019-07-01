2019-07-01T18:42:31+03:00
Общество

Спасатели из Псковской области отправятся на помощь затопленному Иркутску

Десять профессионалов 2 июля отправятся в затопленный регион
Василиса Алексеева
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Фото: irk.kp.ruФото: irk.kp.ru
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Псковская область окажет помощь Пострадавшей от паводка Иркутской области окажет помощь Псковская область.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Михаил Ведерников. В пострадавшую от воды Иркутскую область отправятся псковские спасатели.

- Наши соотечественники нуждаются в помощи, - написал губернатор. - Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей областного управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях для усиления группировки сил РСЧС для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления.

Ведерников сообщил, что уже завтра, 2 июля, десять профессиональных спасателей отправится в регион, чтобы внести «весомый вклад в борьбу с последствиями стихии»

КОНКРЕТНО

В Иркутской области 25 июля началось наводнение - сильнейшее за последние 180 лет. Подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По последним данным, погибли 12 человек, около тысячи человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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