Псковичей приглашают помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области
Жителей Псковской области просят помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области, приняв участие в сборе средств. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сбор денег организует фонд «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».
В Иркутской области в зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов, погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.
- Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна, - подчеркнул исполнительный директор Фонда развития Псковской области имени «Святой Равноапостольной Княгини Ольги» Андрей Царев.
В Иркутскую область для оказания помощи по поручению главы региона уже направились 10 спасателей МЧС.
Помощь можно перечислить на счёт фонда с пометкой «Помощь Иркутску».
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
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