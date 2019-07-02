Псковичей приглашают помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-02T12:48:36+03:00

Деньги можно перевести на счёт благотворительного фонда

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Жителей Псковской области просят помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области, приняв участие в сборе средств. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сбор денег организует фонд «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

В Иркутской области в зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов, погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.

- Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна, - подчеркнул исполнительный директор Фонда развития Псковской области имени «Святой Равноапостольной Княгини Ольги» Андрей Царев.

В Иркутскую область для оказания помощи по поручению главы региона уже направились 10 спасателей МЧС.

Помощь можно перечислить на счёт фонда с пометкой «Помощь Иркутску».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

ИСТОЧНИК KP.RU