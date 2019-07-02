2019-07-02T12:21:31+03:00
Происшествия

Житель Псковской области получил 3 года условно за наезд на пенсионера

Пешеход скончался от полученных травм
АННА БЫСТРОВА
Поделиться:
Нетрезвый водитель в Псковской области задавил пенсионера на проезжей частиНетрезвый водитель в Псковской области задавил пенсионера на проезжей частиФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Житель города Дно Псковской области получил уголовный срок за наезд на пенсионера. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, прокуратура Дедовичского района поддержала обвинительный приговор в отношении мужчины.

Суд установил, что 63-летний нарушитель 14 апреля 2019 года ехал по автодороге Порхов-Успенье в деревню Сорокино на иномарке "Форд-Транзит". При этом водитель находился в нетрезвом состоянии. В половине четвёртого мужчина сбил 70-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку. Пенсионер скончался в результате полученных травм.

Суд принял во внимание то, что у правонарушителя есть хронические заболевания. И назначил ему 3 года лишения свободы условно, а также запретил в течение 3 лет садиться за руль автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служащие Псковской таможни не допустили вывоз 112 тысяч пачек сигарет из России
Приставы заморозили работу керамического завода в Невеле
Псковичей приглашают на научную конференцию в Пушкинские Горы
Михаил Ведерников пригласил гостей в Псковскую область на Курган Дружбы
В Великих Луках прошёл митинг ко Дню ветеранов боевых действий
Псковичей приглашают помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области
Жители Псковской области лишились более 40 тысяч рублей во время покупок через Интернет
Псковские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Полицейские из Великих Лук спасли из огня трёх человек
Спасатели из Псковской области отправятся на помощь затопленному Иркутску
Полный комплект медалей привезли псковичи с Чемпионата России по академической гребле
В Ганзейские дни в Пскове регоператор вывез из города почти тысячу кубометров мусора
Работу гипермаркета SPAR приостановят в псковском «Акваполисе»
Порядка 300 молодых людей соберёт первый палаточный форум в Псковской области
На Кургане Дружбы в Себежском районе установили вышки сотовой связи
В рамках Кургана Дружбы в Себежском районе пройдет Молодежный форум
Более 300 ветеранов из приграничных стран посетят юбилейный Курган Дружбы в Псковской области
Курс молодого бойца, мастер-класс по штыковому бою ждут участников Кургана Дружбы в Псковской области
В Пскове Ганза благодаря работе полиции прошла без нарушений правопорядка
Главный приз первого международного кинофестиваля в Пскове получил эстонский фильм «Товарищ ребёнок»
В Псковской области мужчин осудили за кражу батарей на три года