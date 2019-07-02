Житель Псковской области получил 3 года условно за наезд на пенсионера

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-02T12:21:31+03:00

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Житель города Дно Псковской области получил уголовный срок за наезд на пенсионера. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, прокуратура Дедовичского района поддержала обвинительный приговор в отношении мужчины.

Суд установил, что 63-летний нарушитель 14 апреля 2019 года ехал по автодороге Порхов-Успенье в деревню Сорокино на иномарке "Форд-Транзит". При этом водитель находился в нетрезвом состоянии. В половине четвёртого мужчина сбил 70-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку. Пенсионер скончался в результате полученных травм.

Суд принял во внимание то, что у правонарушителя есть хронические заболевания. И назначил ему 3 года лишения свободы условно, а также запретил в течение 3 лет садиться за руль автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU