Приставы заморозили работу керамического завода в Невеле
Судебные приставы-исполнители заморозили работу керамического завода в Невеле на 90 суток. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, остановка работы предприятия обусловлена множеством нарушений.
Внеплановая проверка завода инспекторами Роспотребнадзора показала, что цеха предприятия содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Кроме того, завод Невеля загрязняет окружающую среду. На нём не контролируют вредные для здоровья выбросы, а ближайшие жилые дома стоят слишком близко к предприятию.
В связи с этими противоречиями суд наложил запрет на работу завода в Невеле на 90 суток. В настоящее время стражи правопорядка в присутствии понятых опечатали дверь предприятия. Работа керамического завода возобновится после полного устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU