Приставы заморозили работу керамического завода в Невеле

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-02T15:07:05+03:00

Это связано с тем, что предприятие работало с множественными нарушениями

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Судебные приставы-исполнители заморозили работу керамического завода в Невеле на 90 суток. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, остановка работы предприятия обусловлена множеством нарушений.

Внеплановая проверка завода инспекторами Роспотребнадзора показала, что цеха предприятия содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Кроме того, завод Невеля загрязняет окружающую среду. На нём не контролируют вредные для здоровья выбросы, а ближайшие жилые дома стоят слишком близко к предприятию.

В связи с этими противоречиями суд наложил запрет на работу завода в Невеле на 90 суток. В настоящее время стражи правопорядка в присутствии понятых опечатали дверь предприятия. Работа керамического завода возобновится после полного устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU