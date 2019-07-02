Сотрудники Росгвардии Пскова поймали нетрезвого автомобилиста

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-02T16:12:11+03:00

Молодой человек врезался в припаркованную машину и скрылся

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Пскова поймали нетрезвого автомобилиста. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за схожий поступок.

Во время патрулирования города к сотрудникам Росгвардии обратилась женщина. Она рассказала, что в районе Школьной улицы города Пскова молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в стоящую рядом машину. Испугавшись реакции владельца помятого автомобиля, нетрезвый водитель скрылся с места.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли и задержали 21-летнего молодого человека, виновного в нарушении. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU