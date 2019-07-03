2019-07-03T11:21:15+03:00
Общество

Волонтерам Ганзы вручили благодарственные письма от главы Псковской области

В рамках чествования добровольцев прошёл концерт и открылись интерактивные площадки
Анна БЫСТРОВА
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Праздник под названием "Спасибо волонтёрам" состоялся в Пскове 2 июляПраздник под названием "Спасибо волонтёрам" состоялся в Пскове 2 июля
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Волонтёрам Ганзы-2019 вручили благодарственные письма от главы Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, чествование более 300 добровольцев прошло на территории спортивно-развлекательного комплекса «Простория».

Большинство волонтёров 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени - учащиеся ПсковГУ. Однако помогали в проведении праздника и добровольцы из псковского филиала Российской междунарожной академии туризма и Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Молодые люди не только помогали в организации основных мероприятий ганзейского праздника, но и сопровождали членов делегаций.

На праздничном мероприятии для волонтёров Ганзы было создано несколько интерактивных площадок, на которых можно было поиграть в аэрохоккей, потанцевать или отправиться в путешествие по виртуальной реальности. А в завершение чествования состоялось выступление музыкального коллектива и дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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