2019-07-03T15:01:25+03:00
Общество

Интернет-проект для детей и подростков «Библиоигры» ЦБС Пскова стал полуфиналистом всероссийского конкурса

Библиотекари просят поддержать проект голосование на сайте конкурса
Василиса Алексеева
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Престижная премия в сфере книгоизданияПрестижная премия в сфере книгоиздания
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Интернет-проект для детей и подростков «Библиоигры» ЦБС Пскова вошел в список полуфиналистов VIII Открытого конкурса профессиональной премии книжной индустрии «Ревизор — 2019».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в библиотеке, проект, который придумали псковские библиотекари, работает на сайте библиотеки. «Библиоигры» - это увлекательная подборка онлайн-игр по книгам современных авторов.

Задачки по книгам известных издательств выкладываются раз в месяц, а книги, по которым составлены библиоигры, можно взять в одной из библиотек Пскова. Также авторы проекта приветствуют инициативу читателей — можно предложить библиотекарю свою игру, вопрос по книге, написать или снять отзыв и попробовать себя в роли буктьюбера.

Как отметили в библиотеке, на сайте журнала «Книжная индустрия» стартовало онлайн-голосование за понравившийся проект. Голосовать продлится до 5 августа ЗДЕСЬ. Голосование не требует регистрации и не займет у вас много времени. Библиотекари просят псковичей поддержать этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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