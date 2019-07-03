СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-03T16:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Трёхлетний ребёнок погиб при пожаре в Дедовичах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, сообщение о возгорании в жилом доме поступило сотрудникам МЧС 30 июня.

При тушении огня пожарные обнаружили в доме тело малолетнего ребенка. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако причины и обстоятельства возгорания сейчас ещё устанавливаются.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов завершили осмотр места трагедии и изъяли оттуда вещи, необходимые для проведения экспертизы. Для выяснения обстоятельств инцидента будет проведено экспертное исследование медиками и пожарными.

ИСТОЧНИК KP.RU