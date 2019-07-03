Великолучанин похитил кошелёк у зазевавшейся женщины
Житель Великих Лук похитил кошелёк у зазевавшейся покупательницы магазина. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник украл кошелёк с деньгами и банковскими картами 28 июня в магазине по улице Холмской.
56-летняя женщина положила кошелёк на прилавок магазина , пока совершала покупки. Неизвестный воспользовался ситуацией и забрал его, а затем снял с карточки 7 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Оказалось, что кражу совершил 48-летний безработный великолучанин. В отношении него возбудили уголовное дело.
В связи с участившимися случаями краж полиция рекомендует внимательно относиться к ручной клади, а также следить за особо ценными вещами и не оставлять их без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU