Великолучанин похитил кошелёк у зазевавшейся женщины

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-03T18:06:14+03:00

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Житель Великих Лук похитил кошелёк у зазевавшейся покупательницы магазина. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник украл кошелёк с деньгами и банковскими картами 28 июня в магазине по улице Холмской.

56-летняя женщина положила кошелёк на прилавок магазина , пока совершала покупки. Неизвестный воспользовался ситуацией и забрал его, а затем снял с карточки 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Оказалось, что кражу совершил 48-летний безработный великолучанин. В отношении него возбудили уголовное дело.

В связи с участившимися случаями краж полиция рекомендует внимательно относиться к ручной клади, а также следить за особо ценными вещами и не оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU