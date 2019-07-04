2019-07-04T12:14:16+03:00
Общество

Прокуратура не выявила нарушений при обращении с медведями в Островском районе

На место выезжали и специалисты комитета по ветеринарии
Анна БЫСТРОВА
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Прокуратура не выявила фактов жестокого обращения с животными в Островском районеПрокуратура не выявила фактов жестокого обращения с животными в Островском районеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Прокуратура Псковской области не выявила нарушений при обращении с медведями в Островском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, во время проверки одного из охотничьих хозяйств Островского района сотрудники прокуратуры не обнаружили нарушений содержания медведей.

Напомним, весной 2019 года ГТРК «Псков» выпустила в эфир сюжет о жестоком обращении с животными. Большое количество животных в деревне Тетерино содержались в непригодных для жизни условиях. Волну недовольства среди общественности вызвало то, что медведицу закрыли в сарай, а медведя заперли в клетке. Чтобы избежать критики владельцы животных отдали медведицу в Бежаницкий район и обещали улучшить условия жизни медведя.

Сотрудники прокуратуры и специалисты комитета по ветеринарии региона, побывав в деревне Тетерино заявили, что фактов жестокого обращения с животными нет, так ка животные пойманы на основании разрешений на добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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