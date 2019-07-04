В Струго-Красненском районе отремонтируют около 10 километров дороги
В Струго-Красненском районе отремонтируют около 10 километров дороги по направлению «Цапелька-Плюсса». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремогнт дорожного покрытия реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик уже снимает изношенный асфальт на дороге общей протяжённостью 9,5 километра. Ремонт участка дороги предполагает не только новое долговечное, но и реставрацию водопропускных труб под проезжей частью.
Из федерального бюджета на ремонт поступило более 80 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик также нанесёт дорожную разметку и установит новые автобусные остановки.
Работы закончат к 30 ноября этого года.
КСТАТИ
В регионе в рамках реализации национального проекта на ремонт дорог потратят порядка 2 миллиардов рублей. Новое покрытие поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU