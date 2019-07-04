СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-04T12:43:13+03:00

Из федерального бюджета на ремонт дороги поступило более 80 миллионов рублей Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Струго-Красненском районе отремонтируют около 10 километров дороги по направлению «Цапелька-Плюсса». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремогнт дорожного покрытия реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик уже снимает изношенный асфальт на дороге общей протяжённостью 9,5 километра. Ремонт участка дороги предполагает не только новое долговечное, но и реставрацию водопропускных труб под проезжей частью.

Из федерального бюджета на ремонт поступило более 80 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик также нанесёт дорожную разметку и установит новые автобусные остановки.

Работы закончат к 30 ноября этого года.

КСТАТИ

В регионе в рамках реализации национального проекта на ремонт дорог потратят порядка 2 миллиардов рублей. Новое покрытие поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU