2019-07-04T15:06:59+03:00
Общество

Глава МФЦ Псковской области ушёл с поста руководителя

Назначен исполняющий обязанности директора
Анна БЫСТРОВА
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Офисы МФЦ созданы для того, чтобы ускорить процедуры получения документов для граждан РоссииОфисы МФЦ созданы для того, чтобы ускорить процедуры получения документов для граждан РоссииФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Глава МФЦ Псковской области покинул пост руководителя. Как рассказали «Клмсомольской правде-Псков» в администрации Псковской области, на место экс-руководителя многофункционального центра региона Джамиля Хиндристанского, который возглавлял МФЦ в течение 4 лет, в настоящее время назначен новый человек.

Сейчас обязанности директора многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг исполняет Екатерина Ершова. До этого она являлась советником заместителя губернатора Псковской области, а также заместителем генерального директора горнолыжного курорта в Мальской долине.

КОНКРЕТНО

Многофункциональные центры позволяют любому гражданину получить услугу, не прибегая к общению с властными органами. Офисы МФЦ созданы для того, чтобы ускорить процедуры получения тех или иных документов для россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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