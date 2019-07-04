Глава МФЦ Псковской области ушёл с поста руководителя
Глава МФЦ Псковской области покинул пост руководителя. Как рассказали «Клмсомольской правде-Псков» в администрации Псковской области, на место экс-руководителя многофункционального центра региона Джамиля Хиндристанского, который возглавлял МФЦ в течение 4 лет, в настоящее время назначен новый человек.
Сейчас обязанности директора многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг исполняет Екатерина Ершова. До этого она являлась советником заместителя губернатора Псковской области, а также заместителем генерального директора горнолыжного курорта в Мальской долине.
КОНКРЕТНО
Многофункциональные центры позволяют любому гражданину получить услугу, не прибегая к общению с властными органами. Офисы МФЦ созданы для того, чтобы ускорить процедуры получения тех или иных документов для россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU