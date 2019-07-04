2019-07-04T16:25:27+03:00
Общество

Доход в бюджет Псковской области вырос более чем на 3 миллиарда

Деньги пойдут на увеличение зарплат и строительство
Анна БЫСТРОВА
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За счёт увеличения дохода удастся решить сразу несколько проблем регионаЗа счёт увеличения дохода удастся решить сразу несколько проблем регионаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Доход в бюджет Псковской области вырос более чем на 3,1 миллиарда рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, изменения утвердили во время рабочей встречи 4 июля на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В 2019 году доходная часть бюджета Псковской области составит в общей сложности порядка 35,5 миллиарда рублей. За счёт увеличения дохода удастся решить сразу несколько проблем региона.

Например, благодаря этому увеличится зарплата сотрудников бюджетных организаций. На это направят около 300 миллионов. 70 миллионов потратят на обеспечение отдельных групп населения лекарствами, 130 - на осуществление социальных проектов.

Большая доля бюджета уйдёт на работы по строительству и реконструкции. Отремонтируют висячие мосты в Острове, завершат строительство второй очереди Северного обхода, создадут виртуальные концертные залы в районах. Кроме того, 360 миллионов рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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