Культурные учреждения Псковской области получат новые музыкальные инструменты
На приобретение музыкальных инструментов в культурные учреждения Псковской области направят порядка 16 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение вынесли представители регионального комитета по культуре 4 июля.
В формате видеоконференции с московскими коллегами они обсудили развитие образования детей в области культуры, а также осуществление международных проектов для юных музыкантов из школ искусств.
Отмечалось, что в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году регион получит средства на покупку музыкальных инструментов для школ искусств Пскова, Себежа и Новоржева.
В результате к 2024 году планируется открыть несколько культурно-досуговых центров в малых населённых пунктах, переоборудовать библиотеки но новым стандартам, а также поддержать грантами творческие коллективы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU