Культурные учреждения Псковской области получат новые музыкальные инструменты

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-05T08:03:33+03:00

На реализацию этой инициативы выделено 16 миллионов рублей

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На приобретение музыкальных инструментов в культурные учреждения Псковской области направят порядка 16 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение вынесли представители регионального комитета по культуре 4 июля.

В формате видеоконференции с московскими коллегами они обсудили развитие образования детей в области культуры, а также осуществление международных проектов для юных музыкантов из школ искусств.

Отмечалось, что в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году регион получит средства на покупку музыкальных инструментов для школ искусств Пскова, Себежа и Новоржева.

В результате к 2024 году планируется открыть несколько культурно-досуговых центров в малых населённых пунктах, переоборудовать библиотеки но новым стандартам, а также поддержать грантами творческие коллективы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU