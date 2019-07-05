2019-07-05T13:01:44+03:00
Общество

Василий Осипов: 43% псковских автобусов полностью изношены

Первостеенная задача - стабилизировать положение и добиться безубыточной работы "Псковпассажиравтотранса"
Анна Быстрова
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Почти половина автобусного парка Пскова имеет 100% изношенность.Почти половина автобусного парка Пскова имеет 100% изношенность.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой сферам ЖКХ, строительства, транспорта, дорожной инфраструктуре и профильным нацпроектам, 43% псковских автобусов полностью изношены.

-У нас 508 автобусов и, почти 43% автобусов имеет 100% износ. Предприятие обслуживает не только город, но и районы области. Нам нужно постараться стабилизировать положение и добиться безубыточной работы "Псковпассажиравтотранса". Хотя нужно сказать, что большинство транспортных предприятий работают на грани убытка, - рассказал заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

Он также рассказал, что "встречается с руководителем предприятия довольно часто, чтобы определить вектор выхода предприятия из кризиса".

-Конечно, самый лёгкий путь — увеличение тарифов за проезд, но это довольно социально значимый момент, ведь доходы жителей не растут такими темпами, как хотелось бы. Поэтому будем действовать достаточно осторожно, -отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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