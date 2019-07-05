За звание «Лучшего поселения Псковской области» поборются 42 участника

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-05T14:45:25+03:00

Лучшие поселки Псковской области получат гранты от 1 миллиона до 300 тысяч рублей Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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За звание «Лучшего посёлка Псковской области» поборются 42 участника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время в регионе завершился Первый этап областного конкурса.

В 2019 году подали заявки 39 поселений из 19 районов. Участники предстоит соревноваться за первенство в трёх номинациях: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры».

На втором этапе конкурса экспертам предстоит выехать в поселения и оценить их собственными глазами. В дальнейшем организаторы конкурса определят по два победителя в каждой номинации, что увеличит шансы малых населённых пунктов на получение гранта.

Напомним, победители получат сумму от 1 миллиона рублей до 300 тысяч. В целом на грантовую поддержку в этом году направят порядка 10,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU