В Пскове 12 июля после капитального ремонта откроется Дворец бракосочетаний

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-06T09:06:26+03:00

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В Пскове после капитального ремонта 12 июля откроется Дворец бракосочетания, расположенный на улице Детской, дом 2.

Как стало известно "Комсомольской правде - Псков" об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу областной администрации. Уже в день открытия, в пятницу, в обновленном здании пройдет несколько церемоний регистрации браков.

Дворец бракосочетаний в Пскове перестал регистрировать браки 1 октября 2018 года. Осенью в особняке Лавриновского, который является объектом культурного наследия, начался капитальный ремонт первого и второго этажей. До этого был отремонтирован фасад здания, стиль которого обозначается как "провинциальный модерн". Он дошел до нас в практически в не измененном виде.

Ремонтные работы в здании Дворца бракосочетаний проводились за счёт федеральных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU