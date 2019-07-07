СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-07T10:09:01+03:00

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Сотрудники «Мехуборки» очистили от мусора лес в Пустошкинском районе. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официальной страницы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области в социальной сети «Instagram», компания очистила лес близ деревни Холюны.

Ликвидация несанкционированной свалки вдоль лесной дороги прошла 3 и 4 июля. В труднодоступном месте сотрудникам «Мехуборки» пришлось убирать мусор вручную. Пришла на помощь и спецтехника. Она осуществляла механическую погрузку отходов. В результате компания вывезла из леса более 30 кубометров мусора.

Напомним, компания «Экопром» отвечала также за чистоту города в период проведения Ганзейских дней с 27 по 30 июня. В течение праздничных мероприятий из областного центра было вывезено 900 кубометров твёрдых бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU