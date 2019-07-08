Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных в регион

8 Июль 17:05 2019-07-08T17:05:07+03:00

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Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных на территорию региона. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, товар изъяли во время проведения ветеринарного контроля на российско-белорусской границе.

В ходе проверки документов и осмотре груза сотрудники ведомства обратили внимание на корм для животных, который везли из Белоруссии в Санкт-Петербург через Псковскую область. У товара, предназначенного для питания кошек и собак мелких пород, не было ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, у корма не было документов, подтверждающих его происхождение.

Из-за нарушений сотрудники государственной границы развернули машину в грузом. Они оформили акт о возврате товара в Республику Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU