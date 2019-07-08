Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных в регион
Псковские пограничники не допустили ввоз 2,5 тонн корма для животных на территорию региона. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, товар изъяли во время проведения ветеринарного контроля на российско-белорусской границе.
В ходе проверки документов и осмотре груза сотрудники ведомства обратили внимание на корм для животных, который везли из Белоруссии в Санкт-Петербург через Псковскую область. У товара, предназначенного для питания кошек и собак мелких пород, не было ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, у корма не было документов, подтверждающих его происхождение.
Из-за нарушений сотрудники государственной границы развернули машину в грузом. Они оформили акт о возврате товара в Республику Беларусь.
ИСТОЧНИК KP.RU