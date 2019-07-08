В поликлиниках Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя
В оздоровительных учреждениях Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», передача экспонатов для выставки пройдёт 11 июля в Псковской городской поликлинике №3, об этом сообщила корреспонденту Псковского агентства информации главврач учреждения Галина Неваленная.
В этом году пройдёт уже третья подобная акция в оздоровительных учреждениях региона. Первые две были организованы силами участниц регионального отделения Союза женщин России. В Пскове, благодаря областному собранию депутатов, откроют сразу две фотовыставки: в первой и третьей поликлинике города.
- Обе экспозиции приурочены к Дню семьи, любви и верности. Эти выставки поспособствуют тому, чтобы стены поликлиники не были унылыми, и атмосфера стала комфортной, – подчеркнула Галина Неваленная.
ИСТОЧНИК KP.RU