В поликлиниках Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя

8 Июль 17:44 2019-07-08T17:44:16+03:00

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В оздоровительных учреждениях Пскова пройдут выставки фотографов из Пскова, Москвы и Севастополя. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», передача экспонатов для выставки пройдёт 11 июля в Псковской городской поликлинике №3, об этом сообщила корреспонденту Псковского агентства информации главврач учреждения Галина Неваленная.

В этом году пройдёт уже третья подобная акция в оздоровительных учреждениях региона. Первые две были организованы силами участниц регионального отделения Союза женщин России. В Пскове, благодаря областному собранию депутатов, откроют сразу две фотовыставки: в первой и третьей поликлинике города.

- Обе экспозиции приурочены к Дню семьи, любви и верности. Эти выставки поспособствуют тому, чтобы стены поликлиники не были унылыми, и атмосфера стала комфортной, – подчеркнула Галина Неваленная.

ИСТОЧНИК KP.RU