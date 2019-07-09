2019-07-09T13:28:34+03:00
Звезды

Жителей Псковской области приглашают на бардовский фестиваль «Изборская крепость»

В рамках мероприятия выступит известный певец Александр Дольский
Анна БЫСТРОВА
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Участников фестиваля ожидают песни у костра и мастер-классы от известных поэтовУчастников фестиваля ожидают песни у костра и мастер-классы от известных поэтовФото: Александр ГЛУЗ
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Жителей и гостей Псковской области приглашают на фестиваль бардовской песни «Изборская крепость». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», 11 июля состоится концерт-анонс фестиваля, где уже выступят авторы-исполнители и поэты, в том числе члены Союза писателей России.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на территории Изборска с 12 по 14 июля.

Участников фестиваля ожидают песни у костра, мастер-классы от известных поэтов, авторов и исполнителей, сольные концерты приглашенных гостей и членов жюри фестиваля. В рамках программы пройдет конкурсный отбор участников, которые смогут представить свое творчество на гала-концерте фестиваля. Ожидаемым подарком участникам станет выступление знаменитого российского барда Александра Дольского.

Подробную информацию об открытом региональном фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» можно найти в официальной группе мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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