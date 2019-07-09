Жителей Псковской области приглашают на бардовский фестиваль «Изборская крепость»
Жителей и гостей Псковской области приглашают на фестиваль бардовской песни «Изборская крепость». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», 11 июля состоится концерт-анонс фестиваля, где уже выступят авторы-исполнители и поэты, в том числе члены Союза писателей России.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на территории Изборска с 12 по 14 июля.
Участников фестиваля ожидают песни у костра, мастер-классы от известных поэтов, авторов и исполнителей, сольные концерты приглашенных гостей и членов жюри фестиваля. В рамках программы пройдет конкурсный отбор участников, которые смогут представить свое творчество на гала-концерте фестиваля. Ожидаемым подарком участникам станет выступление знаменитого российского барда Александра Дольского.
Подробную информацию об открытом региональном фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» можно найти в официальной группе мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU