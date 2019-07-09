Псковская таможня пресекла незаконный вывоз старинной иконы из России

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-09T15:32:01+03:00

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На посту Куничина Гора Псковская таможня не дала россиянину вывезти старинную икону в Эстонию. Перед поездкой мужчина ее не задекларировал, что и открылось при проверке.

Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» Наталья Князева, главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни, сотрудниками было зафиксировано нарушение закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Мужчина пытался перевезти через границу икону 1913 года «Огненное восхождение святого пророка Илии».

Эксперты подтвердили, что памятник иконописи представляет культурную ценность, так как был создан более ста лет назад. За это время состояние иконы ухудшилось: на поверхности заметны царапины, сколы, потемнения.

Преступление было совершено не умышлено. Россиянин получил икону по наследству, а о необходимости декларирования не знал, потому даже не показал реликвию таможенникам.

Однако россиянин подвергнется административной ответственности, предусмотренной за это нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU