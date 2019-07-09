В Псковской области 17 лучших учителей поддержат материально

9 Июль 18:26 2019-07-09T18:26:14+03:00

На премии выдающимся учителям из бюджетов разных уровней пойдет более полутора миллионов рублей

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Конкурсная комиссия по отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений, 9 июля, рассмотрела портфолио педагогов, которых за высокие достижения в педагогической деятельности поощрят деньгами.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации области, в этом году участие в конкурсе приняли 17 учителей из Пскова, из Дедовичского, Бежаницкого, Гдовского, Новосокольнического, Палкинского, Плюсского, Себежского, Струго-Красненского районов.

Экспертная комиссия, рассматривала представленные материалы, учитывая результаты образовательной, воспитательной и творческой работы, признание их обществом, использования в работе современных технологий, результаты детей в олимпиадах и конкурсах. По итогам рассмотренных заявок, четыре педагога получат из федерального бюджета поощрение в 200 тысяч рублей, шесть учителей отметят премией администрации Псковской области в 100 тысяч рублей и семь учителей из областного бюджетапоощрят 25-ю тысячами рублей.

Имена победителей назовут после того, как приказ подпишет комитет по образованию Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU