2019-07-10T12:09:16+03:00
Общество

В Псковской области раскрываемость преступлений по наркотикам выросла на 20%

29 закладчиков наркотиков было привлекли к уголовной ответственности
Анна Быстрова
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Противонаркотическое ведомство изменило подход к работе.Противонаркотическое ведомство изменило подход к работе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Псковской области раскрываемость преступлений по наркотикам выросла на 20%, передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков".

Как рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан, в Псковской области стало больше организованных групп. В этом году их выявили 137, выявили и 2 притона в регионе. Употреблять стали преимущественно синтетические наркотики.

- В текущем году ситуация стабилизировалась, уменьшилось количество магазинов, которые продают наркотики и уменьшилось количество лиц, употребляющих наркотики в том числе и среди несовершеннолетних. Это обусловлено изменением подхода к работе в ведомстве. 29 закладчиков было привлечено к уголовной ответственности. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - подчеркнул заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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