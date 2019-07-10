Полиция Псковской области ликвидировала 3 нарколаборатории за пол года

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-10T12:27:55+03:00

Чаще всего нарколаборатории устраивают в заброшенных деревенских домах Фото: Александр ГЛУЗ

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области ликвидировали 3 нарколаборатории с начала 2019 года. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции посвящённой итогам полугодия в сфере оборотов наркотиков, лаборатории находились в Бежаницком и Новоржевском районах.

Чаще всего к подобным преступлениям имеют отношение ранее судимые граждане. Они ставят оборудование в заброшенных домах и устраивают там лаборатории.

- Люди приезжают как переселенцы из крупных городов. Характерным признаком нарколаборатории является повышенное потребление энергии. Однако мы работаем со специалистами этой сферы и можем вычислить нарушителей, - подчеркнул заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан.

Ещё одним признаком нарколаборатории может быть завоз химических реактивов или подозрительное поведение нового человека. В связи с этим, ведомство просит граждан проявлять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU