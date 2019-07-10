В Псковской области введут электронный документооборот между судом и налоговой

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-10T14:57:08+03:00

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В Псковской области введут электронный документооборот между мировыми судьями и налоговой службой. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, регион войдёт в тройку участников пилотного проекта по введению электронного документооборота.

Это обстоятельство обсудили в рамках рабочей встречи 10 июля глава Псковской области Михаил Ведерников и исполняющая обязанности начальника регионального отделения УФНС Анна Кутузова. По мнению участников встречи, электронное сообщение между ведомствами позволит сэкономить время и в дальнейшем средства бюждета. Однако для внедрения системы региону придётся потратить 3 миллиона рублей.

Михаил Ведерников поддержал предложение и подчеркнул, что в дальнейшем в Псковской области должна появиться единая система электронного документооборота между всеми ведомствами.

-Сейчас будут внедряться модульные системы, в дальнейшем нужно поставить перед специалистами задачу по их объединению, — подытожил губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU