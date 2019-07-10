Псковские пограничники не пропустили в страну рыбную продукцию, которую выдавали за картофель фри

10 Июль 17:25 2019-07-10T17:25:15+03:00

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Псковские пограничники не пропустили в страну санкционную рыбную продукцию, которую выдавали за картофель фри из Белоруссии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, во время осмотра автотранспорта на границе сотрудники таможни нашли более 1124 коробок с товаром.

На этикетках значилось, что внутри находится картофель фри. На самом же деле внутри находилось более 80 килограммов рыбы, произведённой в Нидерландах. Другая часть продукции, согласно документам, была произведена компаниями Москвы и Рязани. Однако после проверки выяснилось, что фирм там больше нет. Предприятия объявлены недействующим юридическим лицом.

В связи с множественными нарушениями, сотрудникам таможни пришлось изъять 22,9 тонн товара и уничтожить его. Кроме того, правоохранительные органы проведут проверку и установят причастных к контрабанде продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU