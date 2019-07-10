Превратить псковские «наливайки» в заведения общепита предложили на заседании Общественной палаты

10 Июль 18:12 2019-07-10T18:12:35+03:00

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Превратить псковские «наливайки» в заведения общепита предложил член общественной палаты региона Дмитрий Яковлев на заседании 10 июля. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», участники встречи подчеркнули, что проблема с питейными заведениями обсуждается уже не первый год.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания инициативной группы Общественной палаты, несмотря на рейды «Трезвой России» количество «наливаек» в регионе возрастает. Более того, подобные заведения мешают спокойствию жителей близлежащих домов.

В связи с этим член Общественной палаты региона Дмитрий Яковлев вынес предложение добиться того, чтобы к «наливайкам» предъявляли особые требования.

- Коли они называют себя общепитами, то пускай соответствуют. Должны быть все элементы: кухня - то есть, круглосуточная еда, столики, - подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Во время заседания обсуждалось и то, что подобным заведениям нужно запретить арендовывать помещения в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU