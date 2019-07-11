2019-07-11T12:10:04+03:00
Общество

В Дедовичском районе отремонтируют 4 километра автодороги

Дорожные работы уже стартовали
Анна БЫСТРОВА
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Подрядчик снимет старый асфальт и положит новое покрытиеПодрядчик снимет старый асфальт и положит новое покрытиеФото: Влад КОМЯКОВ
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В Дедовичском районе Псковской области отремонтируют 4 километра автодороги. Как рассказали «Комсомолькой правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ремонтно-строительные работы в направлении «Красные горки-Бакач» уже стартовали.

- Дорожные работы на этом участке идут с опережением графика, - подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчик снимает старое изношенное асфальтовое покрытие и укладывает новое. На восстановление дороги в Дедовичском районе выделено более 29 миллионов рублей. Из этих средств также планируется восстановить обочины и обновить дорожную разметку на обновлённом участке дороги.

КОНКРЕТНО

Всего в этом году на ремонт дорог в Псковской области потратят 2 миллиарда рублей. Из этой суммы деньги пойдут и на покупку комплексов фотофиксации превышения скорости. Их в регионе в 2019 году появится 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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