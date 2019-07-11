Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование
Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Решение правительства о выделении региону денег озвучил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, на котором присутствовал губернатор Михаил Ведерников.
На эту субсидию область приобретет два магнитно-резонансных томографа, шесть рентгенологических комплексов, два стационарных флюорографа, мультиспиральный компьютерный томограф, три маммографа, пять УЗИ аппаратов экспертного класса, семь аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 единиц эндоскопического оборудования.
Изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях области составляет 90%.
Новую медтехнику получат лечебные учреждения Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Островского, Порховского, Себежского, Бежаницкого, Новосокольнического, Невельского, и Струго-Красненского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU