Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-11T15:19:39+03:00

В некоторых медучреждениях области оборудование изношено на 90% Фото: Александр ГЛУЗ

Решение правительства о выделении региону денег озвучил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ

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Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.

Решение правительства о выделении региону денег озвучил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, на котором присутствовал губернатор Михаил Ведерников.

На эту субсидию область приобретет два магнитно-резонансных томографа, шесть рентгенологических комплексов, два стационарных флюорографа, мультиспиральный компьютерный томограф, три маммографа, пять УЗИ аппаратов экспертного класса, семь аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 единиц эндоскопического оборудования.

Изношенность аппаратов в некоторых медицинских учреждениях области составляет 90%.

Новую медтехнику получат лечебные учреждения Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Островского, Порховского, Себежского, Бежаницкого, Новосокольнического, Невельского, и Струго-Красненского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU