2019-07-11T17:59:37+03:00
Общество

Утверждены эскизы наград Псковской области

Геральдический совет единогласно принял эскизы государственных наград региона
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ruФото: pskov.ru
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Геральдический совет при администрации Псковской области утвердил эскизы государственных наград региона.

Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на заседании совета 11 июля было принято единогласное решение об утверждении эскизов нагрудного знака «Почетный гражданин Псковской области», почетного знака «За заслуги перед Псковской областью», медали «Родительская слава Псковской области», ведомственного знака отличия «Почетный наставник Псковской области».

Общественная палата предложила пополнить список наград почетным званием «Заслуженный меценат Псковской области» и знаком «Заслуженный доброволец Псковской области». Как отметил председатель общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, во многих регионах уже есть награды для граждан, активно помогающих региону.

Музыку для гимна Псковской области утвердят в ближайшее время. Комиссия выбирает лучшую из 17 композиций, поступивших на открытый конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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