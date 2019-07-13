2019-07-13T20:37:08+03:00
Общество

В Пскове встретили автопробег эстонской добровольной пожарной дружины

Огнеборцы следуют в Иркутск на первый форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны
Василиса Алексеева
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Завтра эстонцы отправятся в Ленинградскую область.Завтра эстонцы отправятся в Ленинградскую область.
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В Псковской области встретили автопробег эстонской техники, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Автопробег проходит по маршруту ТаллинИркутск – Таллин. Он начался 12 июля, а 13 июля пожарный КамАЗ, подготовленный добровольными пожарными деревни Хююру из Эстонии, добрался до Пскова.

Эстонские пожарные в Пскове.

Эстонские пожарные в Пскове.

В пожарно-спасательной части №1 эстонские соседи рассказали об особенностях пожарно-технического вооружения, специфике работы, источниках финансирования добровольных пожарных Эстонии. Псковские же спасатели показали, как работает пожарная техника и оборудование для тушения пожаров категорий A и В, в которой применяется низкокомпрессионная пена. Познакомились эстонцы и с другими особенностями работы псковских пожарных.

Эстонские пожарные в Пскове

Эстонские пожарные в Пскове

Завтра, 14 июля, эстонские добровольные пожарные прибудут в Ленинградскую область. С 4 по 9 августа в Иркутске состоится первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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