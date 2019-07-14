СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-14T14:34:46+03:00

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Фасад Псковской областной научной библиотеки закончат ремонтировать в течение месяца. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов во время осмотра здания 14 июля. Он подчеркнул, что подрядчику осталось сделать подход к библиотечным ступеням. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Василий Осипов и Сергей Грахов осмотрели также состояние внутренних помещений здания. Они отметили, что на третьем этаже библиотеки почти завершено оштукатуривание стен, готова шахта лифта. Кроме того, в подвальных помещениях объекта началась сборка книжных стеллажей.

Во время оценки качества работ в здании библиотеки по улице Профсоюзной представитель подрядной организации Михаил Малинин отметил, что благодаря сотрудничеству с отделом капитального строительства, реконструкция объекта ведётся в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU