2019-07-15T14:08:11+03:00
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Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию

Федеральный статут позволит музею выйти на новый уровень
Анна БЫСТРОВА
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Объединённый музей получил государственную регистрациюОбъединённый музей получил государственную регистрациюФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», объединённый музей в Псковской области получил федеральный статус. Об этом сообщил Псковский музей-заповедник на официальной странице в социальной сети «Facebook» 15 июля.

- Музей, который вы любите, теперь называется по-новому: ГБУК-Псково-Изборский объединённый музей-заповедник, - отметили в социальной сети.

Администрация Псковской области подписала документ об объединении Псковского и Изборского музея ещё 4 марта 2019 года. При этом новое учреждение культуры унаследовало права и обязанности обоих государственных бюджетных учреждений культуры.

Речь о присвоении объединённому музею федерального статуса шла около года. Государственная регистрация, считают музейные работники, позволит выйти на новый уровень.

- Название новое, но в остальном - мы верны традициям. Форма работы не изменилась, - заключили представители музея в сообщении на станице в «Facebook».

ИСТОЧНИК KP.RU

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