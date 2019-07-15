В краже трех велосипедов полиция подозревает 34-летнего псковича

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-15T14:16:49+03:00

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Сотрудники Первого отдела полиции Управления министерства внутренних дел России по городу Пскову задержали подозреваемого в краже трех велосипедов из подъездов домов в городе Пскове. Им оказался безработный, ранее судимый пскович, 1985 года рождения.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с прошлого месяца полиция зафиксировала 3 случая похищения двухколесного транспорта. 21 июня злоумышленник похитил велосипед из подъезда дома на улице Шестака. 5 июля с технического этажа в доме на улице Маргелова пропал подростковый велосипед. В этот же день зафиксирована еще одна кража велосипеда с шестого этажа дома на улице Народной.

Сотрудники полиции к настоящему времени разыскали преступника. Против 34-летнего псковича возбуждено уголовное дело за кражу двухколёсных транспортных средств, проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU