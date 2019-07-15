2019-07-15T14:45:57+03:00
Общество

В Псковской области определили 17 лучших учителей региона

Они получат федеральные и областные премии
Анна БЫСТРОВА
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Учителя получат премии от 200 до 25 тысяч рублейУчителя получат премии от 200 до 25 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Псковской области определили 17 лучших учителей региона по итогам работы в 2018 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 200 тысяч рублей из федерального бюджета получат учителя из Дедовичей, Струг Красных и Гдовского района.

Премии из бюджета Псковской области получат два учителя русского языка и литературы из Пскова, учитель Центра образования Опочецкого района, а также педагог физкультуры из Палкинского района, учитель технологии из Бежаниц и преподаватель иностранных языков из посёлка Дедовичи. Кроме того, ещё семь учителей из разных районов Псковской области получат по 25 тысяч рублей в качестве поощрения.

КОНКРЕТНО

На конкурс поступило 17 заявок. Предоставленные материалы проверяли четыре эксперта. При этом учитывались не только достижения педагогов в сфере образования. Во внимание принималась воспитательная и творческая работа учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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